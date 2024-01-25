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Лежащего на льдине под мостом мужчину обнаружили в Усть-Каменогорске (видео)

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Человека со льдины достали спасатели ДЧС ВКО
Спасательная операция. Кадр из видео: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске спасатели помогли мужчине, который оказался на льдине под мостом. Его подняли и передали сотрудникам скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня спасателям поступило сообщение о том, что на островке в створе моста через реку Ульба лежит человек.

Незамедлительно к месту были направлены сотрудники специализированного отряда.

"Мужчина 1993 года рождения находился в сознании, просил помощи. Пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения аккуратно подняли на мост и на носилках транспортировали до скорой помощи", - рассказали спасатели.

Ранее стало известно, что сотрудники ДЧС ВКО более семи часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов. Там требовалась срочная транспортировка беременной женщины в медицинское учреждение.

В начале года в Усть-Каменогорске спасателям пришлось обследовать автомобиль, оказавшийся в реке Иртыш. Жертв и пострадавших обнаружено не было. Как оказалось, машина без водителя скатилась в воду из-за небезопасной парковки.

А сотрудники оперативно-спасательного отряда в Карагандинской области спасли рыбаков, которых унесло на льдине на озере Балхаш. Мужчин взяли на борт лодки и транспортировали на берег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2057454-lezhaschego-na-ldine-pod-mostom-muzhchinu-obnaruzhili-v-ust-kamenogorske-video/

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