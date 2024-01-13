Рыбков, которых унесло на льдине, спасли сотрудники оперативно-спасательного отряда в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Вчера, 12 января, в 17:00 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что троих рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш.

Спустя три с половиной часа спасатели, добравшись до льдины, взяли троих рыбаков на борт лодки и транспортировали на берег.

А также по пути следования к месту, спасатели нашли еще одного рыбака, который из-за трещин льда не мог добраться до берега.

В МЧС напомнили, что безопасная толщина льда для перехода: не менее 10 см.

Также в ведомстве рассказали о других мерах безопасности: