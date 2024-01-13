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Эзотерика
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Троих рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш

Опубликовано:

Спасатели за работой
Спасатели. Фото с места событий: МЧС РК

Рыбков, которых унесло на льдине, спасли сотрудники оперативно-спасательного отряда в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Вчера, 12 января, в 17:00 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что троих рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш.

Спустя три с половиной часа спасатели, добравшись до льдины, взяли троих рыбаков на борт лодки и транспортировали на берег.

А также по пути следования к месту, спасатели нашли еще одного рыбака, который из-за трещин льда не мог добраться до берега.

В МЧС напомнили, что безопасная толщина льда для перехода: не менее 10 см.

Также в ведомстве рассказали о других мерах безопасности:

  • следует обходить опасные участки покрытые толстым слоем снега;
  • следует пользоваться проложенными тропами;
  • при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров;
  • во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.
  • каждому рыболову необходимо иметь индивидуальное спасательное средство (жилет, пояс и др).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055313-troih-rybakov-uneslo-na-ldine-na-ozere-balhash/

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