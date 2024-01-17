Пропавшего несколько дней назад пастуха искали с помощью вертолета в Костанайской области (фото)

Трое суток искали пропавшего в Костанайской области пастуха - к его поискам подключили вертолет и беспилотник, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мужчина пропал 13 января - в минувшую субботу в Аркалыке у местных пастухов пропали лошади, которые ушли в метель в степь.

Пастухи решили отправиться на поиски на машине, они нашли лошадей в Акмолинской области, однако авто застряло в снегу. Один пастух остался охранять лошадей - он и потерялся.

Мужчину искали в течение трех суток в суровых погодных условиях. 50 человек - спасатели, полицейские, местные исполнительный органы, волонтеры и неравнодушные жители не прекращали поисков.

Поискам с воздуха мешали погодные условия - пришлось задействовать беспилотник. 16 января из Астаны для поиска пропавшего прибыл вертолет.

Вчера пропавшего пастуха нашел полицейский вблизи села Восточное. Мужчину с обморожением доставили в больницу Аркалыка.

Стоит отметить, что в последние дни в регионе произошло несколько подобных инцидентов

14 января пропавшую жительницу Костанайской области обнаружили сотрудники ДЧС. Найденная женщина госпитализирована в больницу с обморожением.

11 января пастух из Мендыкаринского района перестал выходить на связь после того, как вышел из дома - на его поиски направили спасателей.

Отметим, что несколько дней подряд в регионе специалисты РГП "Казгидромет" объявляли штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра.