Четверых пострадавших увезли в больницу в результате аварии в Актау
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Четверых пострадавших доставили в больницу после ДТП рядом с гипермаркетом в центре Актау - в полиции озвучили подробности, передает местное издание "Лада".
Инцидент произошел 29 декабря около 23:10 рядом с гипермаркетом "Анвар".
Как сообщили в ДП, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado вне перекрестка повернул налево и совершил столкновение с Lexus ES 330.
"В результате ДТП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Вскоре двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи", - заявили в полиции.
Остальным потребовалась госпитализация.
На водителя Toyota Land Cruiser Prado составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК - обе машины были водворены на штрафстоянку.
Согласно положениям статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053451-chetveryh-postradavshih-uvezli-v-bolnitsu-v-rezultate-avarii-v-aktau/