Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Четверых пострадавших увезли в больницу в результате аварии в Актау

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Lada.kz

Четверых пострадавших доставили в больницу после ДТП рядом с гипермаркетом в центре Актау - в полиции озвучили подробности, передает местное издание "Лада".

Инцидент произошел 29 декабря около 23:10 рядом с гипермаркетом "Анвар".

Как сообщили в ДП, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado вне перекрестка повернул налево и совершил столкновение с Lexus ES 330.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Вскоре двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи", - заявили в полиции.

Остальным потребовалась госпитализация.

На водителя Toyota Land Cruiser Prado составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК - обе машины были водворены на штрафстоянку.

Согласно положениям статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053451-chetveryh-postradavshih-uvezli-v-bolnitsu-v-rezultate-avarii-v-aktau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.