Найдено тело провалившегося под лед ребенка в области Абай
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В области Абай найдено тело 5-летнего ребенка, провалившегося сегодня днем под лед в Урджарском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, спустя 3 часа с момента провала ребенка под лед добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша.
"Чтобы найти ребенка, с места падения вниз по течению реки вручную делались лунки. Тело находилось в 75 метрах подо льдом.
Департамент полиции выражает соболезнования семье погибшего и просит граждан не рисковать жизнью и не выходить на лед", - обратились в ведомстве.
Напомним, днем 22 декабря поступило сообщение от участкового инспектора полиции Урджарского района о том, что в селе Таскескен ребенок провалился под лед.
Как стало известно, двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из малышей провалился.
В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощи. Они позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей. Начались поиски ребенка.
Напомним, в ноябре в Астане подросток провалился под лед реки Акбулак и начал тонуть, однако его спас прохожий. По словам очевидцев, мальчик разговаривал по телефону и оказался в беде. После он стал звать на помощь. Мужчина, не задумываясь, бросился к подростку. Он обвязал себя веревкой и пополз по льду, чтобы спасти мальчика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052198-naydeno-telo-provalivshegosya-pod-led-rebenka-v-oblasti-abay/