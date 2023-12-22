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Найдено тело провалившегося под лед ребенка в области Абай

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Место обнаружения тела ребенка в области Абай
Место происшествия. Кадр из видео: ДП области Абай

В области Абай найдено тело 5-летнего ребенка, провалившегося сегодня днем под лед в Урджарском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, спустя 3 часа с момента провала ребенка под лед добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша.

"Чтобы найти ребенка, с места падения вниз по течению реки вручную делались лунки. Тело находилось в 75 метрах подо льдом.

Департамент полиции выражает соболезнования семье погибшего и просит граждан не рисковать жизнью и не выходить на лед", - обратились в ведомстве.

Напомним, днем 22 декабря поступило сообщение от участкового инспектора полиции Урджарского района о том, что в селе Таскескен ребенок провалился под лед.

Как стало известно, двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из малышей провалился.

В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощи. Они позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей. Начались поиски ребенка.

Напомним, в ноябре в Астане подросток провалился под лед реки Акбулак и начал тонуть, однако его спас прохожий. По словам очевидцев, мальчик разговаривал по телефону и оказался в беде. После он стал звать на помощь. Мужчина, не задумываясь, бросился к подростку. Он обвязал себя веревкой и пополз по льду, чтобы спасти мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052198-naydeno-telo-provalivshegosya-pod-led-rebenka-v-oblasti-abay/

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