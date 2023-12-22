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5-летнего мальчика, провалившегося под лед, ищут в области Абай (видео)

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Поиски ребенка
Поиски на реке. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

Полицией и спасателями ведутся поиски 5-летнего мальчика, провалившегося под лед. Инцидент произошел сегодня днем в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным новостного Telegram-канала ведомства, 22 декабря в 12.54 поступило сообщение от участкового инспектора полиции Урджарского района о том, что в селе Таскескен один из детей провалился под лед.

Двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из малышей провалился под лед.

В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощи. Очевидцы позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей.

Поиски ребенка продолжаются.

Сообщается, что в связи с поздним похолоданием в регионе в водоемах толщина льда сейчас не достигает и 3 см.

Напомним, в конце марта ребенок провалился под лед на реке в Астане. К счастью, военнослужащий вовремя увидел 10-летнего мальчика. Мужчина среагировал моментально, бросился на помощь и вытащил ребенка из воды.

Что делать, если вы провалились под лед

Как сообщается на сайте МЧС РК, если вы провалились под лед:

  • громко позовите на помощь, но не паникуйте;
  • не барахтайтесь в проломе;
  • не наваливайтесь на кромку льда - это приведет к расширению места провала;
  • надо выкинуть тело на лед подальше от пролома, опереться локтями о лед, привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды. Далее нужно вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем и другую;
  • оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.

Как спасти человека, который провалился под лед

Если на ваших глазах человек провалился под лед, поспешите крикнуть ему, что идете на помощь. Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо, если вы подложите под себя лыжи.

За 3-4 метра до пролома бросьте пострадавшему веревку или связанные вместе шарф и ремень, подайте доску, шест, все, что будет в данный момент под рукой.

С помощью подручных средств постарайтесь помочь человеку выбраться из воды на более устойчивый участок льда. Далее аккуратно, по одному, двигайтесь в сторону берега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052176-5-letnego-malchika-provalivshegosya-pod-led-ischut-v-oblasti-abay-video/

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