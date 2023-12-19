Третьи сутки без сознания: врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Алматинской области

Взрыв газа на днях разрушил несколько домов в Алматинской области. В результате ЧП пострадали четыре человека - двое уже третьи сутки находятся в реанимации, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, в одном из разрушенных домов в поселке Гульдала проживали 10 человек - сейчас он не пригоден для жизни. Через несколько часов снова из-за утечки газа взорвался еще один дом, на этот раз на другой улице.

Пострадала молодая пара, они поженились чуть меньше месяца назад.

"Случилась утечка газа, который был выключен. Из-за давления произошел взрыв, когда сноха включила свет. В комнате рядом спал ее муж. Он был накрыт синтепоновым одеялом, которое прилипло к телу. Поэтому когда он встал и пытался скинуть его с себя, получил сильные ожоги. Оба до сих пор без сознания", - рассказал местный житель Ербол Тлеубергенов.

За жизнь 20-летней девушки и 32-летнего мужчины борются врачи - они уже третьи сутки находятся в реанимации.

Двое других пострадавших переведены в палаты.

"Сейчас двое больных в реанимации. Принимаются все меры. В настоящее время оба находятся в очень тяжелом состоянии. Ожоги 95% тела, до 4-й степени", - прокомментировал врач-травматолог ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" Орынбасар Еркеев.

В других домах взрывов не произошло, но из-за проблем с газом где-то сгорели плитки, произошли другие повреждения.

Предполагается, что в трубах произошел скачок давления.

"Обязательно все расходы покроет газовая компания. Дело находится под личным контролем администрации. Причина ЧП на сегодняшний день неизвестна. Ее можно будет назвать только после заключения экспертизы. Пока люди ищут арендное жилье, чтобы туда переехать", - заявил замакима Талгарского района Айбек Бидаев.

Источник: КТК.

Напомним, по словам местных жителей, в выходные в населенном пункте отключили свет, что и стало причиной утечки газа. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота. Там ребенок услышал подозрительный шум. После этого глава семейства решил проверить, что произошло. Включил в помещении свет. После этого все разлетелось на части.