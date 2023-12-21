Взрыв газа в Алматинской области: в больнице скончался один из пострадавших

Пострадавший в результате взрыва бытового газа в доме в Талгарском районе Алматинской области скончался в многопрофильной клинической больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Как сообщили в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы, в медучреждение поступило два пациента, пострадавших от взрыва газа.

"В связи с серьезными травмами, несовместимыми с жизнью, пациент 1991 года рождения скончался сегодня утром, не приходя в сознание. У него был ожог 3-4 степени", - сообщили в пресс-службе.

Состояние второго пострадавшего, по информации медучреждения, тяжелое. Сейчас женщина находится в реанимации.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в Талгарском районе 17 декабря. ЧП произошло рано утром в поселке Гульдала. Пострадало два дома, еще в нескольких сгорели газовые плиты. В одном из домов ударная волна полностью разрушила стену и даже выбила железные ворота. 4 человека были госпитализированы.

Двое из них, как мы писали ранее, с момента госпитализации находились в реанимации, без сознания. Как оказалось, это была молодая семейная пара - 20-летняя девушка и 32-летний мужчина. Двое других пострадавших были переведены в палаты.

По информации акимата Талгарского района, взрыв газа произошел из-за вспышки газовоздушной смеси. Предварительная причина – скачек давления в газопроводе природного газа.