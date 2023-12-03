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На гибель детей после падения в люки в двух областях Казахстана отреагировала Закиева

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Канализационный люк открыли
Канализационный колодец. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала гибель детей после падения в люки в двух регионах страны – она отметила, что в обоих случаях люки принадлежат акиматам, передает NUR.KZ.

Динара Закиева на своей официальной Facebook-странице призвала провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

"За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской областях. В обоих случаях люки принадлежат акиматам.

Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов", – написала она.

По ее словам, соответствующее обращение будет направлено в уполномоченные органы.

"В августе месяце совместно с государственными органами мы поднимали вопрос о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, в частности по открытым люкам, вице-премьером страны были даны соответствующие поручения, был организован рейд во всех регионах совместно с волонтерами", – добавила детский омбудсмен.

Напомним, в конце ноября в Кызылорде в канализационный люк упал 8-летний ребенок. Через несколько часов спасатели нашли его мертвым.

Вечером 1 декабря в Туркестане в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын вышел поиграть и не вернулся домой.

Сегодня в Туркестанской области найдено тело мальчика, которого двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры. Признаков насильственной смерти на теле нет.

Тело ребенка нашли в септике возле соседнего дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048893-na-gibel-detey-posle-padeniya-v-lyuki-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-otreagirovala-zakieva/

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