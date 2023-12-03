Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в Туркестане

Опубликовано:

Ребенок держит игрушку
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Туркестанской области найдено тело мальчика, которого двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры. Признаков насильственной смерти на теле нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию Туркестана 1 декабря вечером. Как рассказал отец малыша, мальчик вышел поиграть на улицу и не вернулся.

В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Нацгвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях.

Малыша искали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане.

Как рассказали в полиции, был проведен подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик.

"Днем 3 декабря в результате непрерывных поисков тело 4-летнего ребенка обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

На портале egov.kz также даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048879-propavshego-4-letnego-malchika-nashli-mertvym-v-turkestanskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.