Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в Туркестане

В Туркестанской области найдено тело мальчика, которого двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры. Признаков насильственной смерти на теле нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию Туркестана 1 декабря вечером. Как рассказал отец малыша, мальчик вышел поиграть на улицу и не вернулся.

В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Нацгвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях.

Малыша искали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане.

Как рассказали в полиции, был проведен подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик.

"Днем 3 декабря в результате непрерывных поисков тело 4-летнего ребенка обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

На портале egov.kz также даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: