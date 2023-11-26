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Тело ребенка нашли в канализационном люке в Кызылорде

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Канализационный люк открыли
Канализационный колодец. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

Вчера днем в Кызылорде в канализационный люк упал 8-летний ребенок. Через несколько часов спасатели нашли его мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Кызылординской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25 ноября в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в Кызылорде по улице Балкы базар №1 "А", возле поликлиники №5, по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний.

Позже стало известно, что в 18:00 в канализационном колодце было обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. ​

Его подняли на поверхность.

На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Кызылординской области, филиала Центра медицины катастроф, департамента полиции, бригады скорой помощи, "Қызылорда су жүйесі", а также местных исполнительных органов.

Напомним, в конце сентября в Экибастузе четырехлетний мальчик наступил на разрушенную крышку и упал в канализационный люк. Его госпитализировали.

А за несколько дней до этого в Алматинской области произошла еще одна трагедия: трехлетний малыш, находясь в детском саду, упал в септик и умер. Власти утверждали, что люк был закрыт в момент трагедии, тогда как родные мальчика говорили обратное. Полиция начала расследование.

При этом в апреле в Актобе полуторагодовалый ребенок провалился в открытый колодец. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2047631-telo-rebenka-nashli-v-kanalizatsionnom-lyuke-v-kyzylorde/

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