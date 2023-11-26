Тело ребенка нашли в канализационном люке в Кызылорде
Опубликовано:
Вчера днем в Кызылорде в канализационный люк упал 8-летний ребенок. Через несколько часов спасатели нашли его мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Кызылординской области.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25 ноября в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в Кызылорде по улице Балкы базар №1 "А", возле поликлиники №5, по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний.
Позже стало известно, что в 18:00 в канализационном колодце было обнаружено тело ребенка 2015 года рождения.
Его подняли на поверхность.
На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Кызылординской области, филиала Центра медицины катастроф, департамента полиции, бригады скорой помощи, "Қызылорда су жүйесі", а также местных исполнительных органов.
Напомним, в конце сентября в Экибастузе четырехлетний мальчик наступил на разрушенную крышку и упал в канализационный люк. Его госпитализировали.
А за несколько дней до этого в Алматинской области произошла еще одна трагедия: трехлетний малыш, находясь в детском саду, упал в септик и умер. Власти утверждали, что люк был закрыт в момент трагедии, тогда как родные мальчика говорили обратное. Полиция начала расследование.
При этом в апреле в Актобе полуторагодовалый ребенок провалился в открытый колодец. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2047631-telo-rebenka-nashli-v-kanalizatsionnom-lyuke-v-kyzylorde/