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4-летний ребенок пропал в Туркестане

Опубликовано:

Бахыт Айбар Алдиярович
Бахыт Айбар Алдиярович. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Пропавшего ребенка ищут в Туркестане. Вечером 1 декабря в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын вышел поиграть и не вернулся домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, заявление сразу было зарегистрировано, в мероприятиях задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводятся комплексные поисковые работы.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлена во все районы. На помощь также пришли волонтеры и местные жители.

"Бахыт Айбар Алдиярович 25.05.2019 года рождения был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах - черные галоши.

Просим всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 8 (72533) 5-97-65, 97-40-94 или +7 701 459 66 66, +7 702 637 66 00, +7 775 996 27 93, а также на 102", - обратились в МВД.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048774-4-letniy-rebenok-propal-v-turkestane/

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