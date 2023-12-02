4-летний ребенок пропал в Туркестане
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Пропавшего ребенка ищут в Туркестане. Вечером 1 декабря в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын вышел поиграть и не вернулся домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, заявление сразу было зарегистрировано, в мероприятиях задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводятся комплексные поисковые работы.
Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлена во все районы. На помощь также пришли волонтеры и местные жители.
"Бахыт Айбар Алдиярович 25.05.2019 года рождения был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах - черные галоши.
Просим всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 8 (72533) 5-97-65, 97-40-94 или +7 701 459 66 66, +7 702 637 66 00, +7 775 996 27 93, а также на 102", - обратились в МВД.
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048774-4-letniy-rebenok-propal-v-turkestane/