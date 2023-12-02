4-летний ребенок пропал в Туркестане

Пропавшего ребенка ищут в Туркестане. Вечером 1 декабря в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын вышел поиграть и не вернулся домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, заявление сразу было зарегистрировано, в мероприятиях задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводятся комплексные поисковые работы.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлена во все районы. На помощь также пришли волонтеры и местные жители.

"Бахыт Айбар Алдиярович 25.05.2019 года рождения был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах - черные галоши.

Просим всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 8 (72533) 5-97-65, 97-40-94 или +7 701 459 66 66, +7 702 637 66 00, +7 775 996 27 93, а также на 102", - обратились в МВД.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: