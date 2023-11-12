Тело мужчины нашли в Петропавловске

В Петропавловске был найден мертвый мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Как сообщили в Департаменте полиции СКО, вчера, 11 ноября, в Петропавловске горожане нашли мертвого мужчину.

"На пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Алматинская и 314 стрелковой дивизии Петропавловска обнаружен 58-летний мужчина без признаков жизни. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 001 ("Смерть лица")", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ДП добавили, что тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка.

Напомним, в октябре на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

Позже тело мужчины было обнаружено внутри автомобиля на одной из парковок в Астане.

На прошлой неделе в Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим.