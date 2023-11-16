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Тело мужчины нашли в Актау

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Место, где нашли тело
Место, где нашли тело. Фото: lada.kz

В одном из микрорайонов Актау было найдено тело мужчины. В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в пресс-службе ДП региона, вчера, 15 ноября, на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне возле дома №3 лежит мертвый мужчина.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. Обнаружено тело 43-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – рассказали в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Петропавловске был найден мертвый мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал в начале месяца нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим.

В октябре на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

Также тело мужчины было обнаружено внутри автомобиля на одной из парковок в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2045980-telo-muzhchiny-nashli-v-aktau/

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