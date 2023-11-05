Тело мужчины нашли на берегу Урала в ЗКО

Вчера в Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим, передает портал "Мой город".

Как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, вчера, 4 ноября, в 15:10 на берегу реки Урал обнаружили тело 56-летнего жителя села Январцево.

"Ранее мужчина числился как без вести пропавший", – говорится в сообщении.

В настоящее время расследование ведет Приуральный отдел полиции ЗКО.

Напомним, в конце октября жители Караганды обнаружили тело погибшей женщины на огороженном забором участке. Тогда полиция не нашла следов насильственной смерти.

Ранее также сообщалось, что на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

А за день до этого тело человека было найдено и в Астане. Погибшего нашли на пустыре без признаков насильственной смерти.

Также в середине сентября в Астане на одной из детских площадок нашли тело умершей женщины. Еще раньше в Шымкенте обнаружили тело мужчины в бочке с битумом.