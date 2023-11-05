Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тело мужчины нашли на берегу Урала в ЗКО

Опубликовано:

Пирс возле реки
Река. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера в Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим, передает портал "Мой город".

Как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, вчера, 4 ноября, в 15:10 на берегу реки Урал обнаружили тело 56-летнего жителя села Январцево.

"Ранее мужчина числился как без вести пропавший", – говорится в сообщении.

В настоящее время расследование ведет Приуральный отдел полиции ЗКО.

Напомним, в конце октября жители Караганды обнаружили тело погибшей женщины на огороженном забором участке. Тогда полиция не нашла следов насильственной смерти.

Ранее также сообщалось, что на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

А за день до этого тело человека было найдено и в Астане. Погибшего нашли на пустыре без признаков насильственной смерти.

Также в середине сентября в Астане на одной из детских площадок нашли тело умершей женщины. Еще раньше в Шымкенте обнаружили тело мужчины в бочке с битумом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2044209-telo-muzhchiny-nashli-na-beregu-urala-v-zko/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.