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Школьника, упавшего с лестницы в школе в Астане, выписали из больницы

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Школьник
Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Недавно учащийся одной из школ в Астане упал с лестницы и получил серьезные травмы. Вчера, 2 октября, его выписали из больницы домой, передает корреспондент NUR.KZ.

"2 октября 2023 года ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения Астаны.

Недавно случившееся прокомментировала общественница Зауреш Батталова. Она возмутилась увольнением директора учебного заведения после инцидента.

Падение школьника с лестницы в Астане

Напомним, что в школе №14 Астаны мальчик упал с лестницы на этаж ниже и получил серьезные травмы. Сообщалось, что его толкнул одноклассник.

Директора школы после случившегося уволили. В департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Позже случай с увольнением после инцидента прокомментировала зампремьера Тамара Дуйсенова. Она отметила, что такой факт, как падение ребенка с лестницы, нельзя было скрывать.

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что по данному инциденту уголовное дело было заведено в отношении руководства школы.

Между тем отец упавшего мальчика заявил, что ребенку нужна дорогостоящая операция. В УОЗ тем временем заявляли, что общее состояние пострадавшего – средней степени тяжести, в динамике с улучшением, мальчика лечили по протоколу черепно-мозговой травмы.

Позже глава Минздрава объяснила, почему скорая помощь ехала к ребенку так долго.

"В момент вызова скорой помощи поступил вызов, что ребенок упал, у него ушиб, ссадины, поэтому "скорая" приехала в такое время. Есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи – этим и объясняется", – сообщила министр.

По ее словам, диагноз с черепно-мозговой травмой ребенку поставили уже позже – после обследования.

В акимате Астаны заявили, что после падения мальчика в школе установили дополнительное ограждение в пролетах лестницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2039383-shkolnika-upavshego-s-lestnitsy-v-shkole-v-astane-vypisali-iz-bolnitsy/

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