Почему скорая долго ехала к упавшему с лестницы школьнику, ответили в Минздраве

На брифинге в правительстве главу казахстанского Минздрава спросили, почему скорая помощь долго ехала к упавшему с лестницы школьнику в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что при вызове скорой помощи к упавшему мальчику сообщили о ушибах и ссадинах у ребенка – исходя из этих данных, диспетчер определил, насколько срочным должен быть выезд к пострадавшему.

"В момент вызова скорой помощи поступил вызов, что ребенок упал, у него ушиб, ссадины, поэтому скорая приехала в такое время. Есть четкие регламентированные сроки выезда и приезда скорой помощи – этим и объясняется", - сообщила министр.

Диагноз с черепно-мозговой травмой, по ее словам, ребенку поставили уже позже – после обследования.

Министра здравоохранения спросили, почему помощь называется скорой, если на приезд к упавшему мальчику у медиков ушло 30 минут.

"В сутки обслуживается 10 тысяч вызовов скорой помощи, специально обученные люди, диспетчеры оценивают – кому нужно в течение трех минут, а к кому можно приехать в течение 20 минут. Данный случай был расценен так (ушиб, ссадины - прим. ред.)", - ответила Гиният.

По словам главы Минздрава, состояние мальчика сейчас стабильное.

"На сегодня у него состояние стабильное, он находится в профильном отделении. Вчера провели консилиум врачей, и в срочных оперативных мерах ребенок не нуждается. Ребенок еще будет находиться под наблюдением", - сообщила министр.

Напомним, вчера стало известно, что в одной из школ Астаны ученик упал с лестницы на этаж ниже. Сообщалось, что мальчика толкнул одноклассник.

Позже отец мальчика заявил, что после падения ребенок нуждается в дорогостоящей операции.

Детский омбудсмен Динара Закирова завила о возбуждении уголовного дела по данному факту.

А в УОЗ Астаны вчера рассказали, в каком состоянии находится упавший с лестницы школьник.