В каком состоянии упавший с лестницы школьник, рассказали в УОЗ Астаны
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В Управлении общественного здоровья Астаны рассказали, как чувствует себя мальчик, упавший с лестницы в школе, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в УОЗ, вызов на пульт 103 поступил 18 сентября. Пациент был госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи.
"При поступлении осмотрен всеми специалистами. На данный момент получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.
Общее состояние средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается", - заявили в УОЗ.
Напомним, ранее сообщалось, что ученик одной из столичных школ упал с лестницы и получил серьезные травмы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037995-v-kakom-sostoyanii-upavshiy-s-lestnitsy-shkolnik-rasskazali-v-uoz-astany/