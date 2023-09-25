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В каком состоянии упавший с лестницы школьник, рассказали в УОЗ Астаны

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Врач стоит в кабинете
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Управлении общественного здоровья Астаны рассказали, как чувствует себя мальчик, упавший с лестницы в школе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в УОЗ, вызов на пульт 103 поступил 18 сентября. Пациент был госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи.

"При поступлении осмотрен всеми специалистами. На данный момент получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.

Общее состояние средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается", - заявили в УОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что ученик одной из столичных школ упал с лестницы и получил серьезные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037995-v-kakom-sostoyanii-upavshiy-s-lestnitsy-shkolnik-rasskazali-v-uoz-astany/

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