Школьник упал с лестницы в Астане: ребенок нуждается в дорогостоящей операции, заявил отец

Отец школьника, упавшего с лестницы в столичной школе, заявил, что ребенку необходима дорогостоящая операция за рубежом, так как он стремительно теряет зрение, передает сайт телеканала КТК.

Сегодня ранее мы писали, что ученик одной из столичных школ упал с лестницы и получил серьезные травмы.

В управлении образования Астаны сообщили, что ребенок упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. В настоящее время мальчик находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное.

По словам отца мальчика, ребенок нуждается в дорогостоящей операции, так как после инцидента стремительно теряет зрение.

"40 минут они сами таскали туда-сюда ребенка. Уже левая сторона на 50% не видит. На втором (глазу – прим. ред.) – у него уже есть минус. Я не знаю, сколько будут стоить операции в Турции, например, может, 10 миллионов, может, 15 миллионов – я еще точно не знаю", – сказал отец пострадавшего ребенка.

В сюжете телеканала говорится, что мальчик получает лечение по протоколу черепно-мозговой травмы.

"Прибыл с открытой черепно-мозговой травмой в лобной доле, линейным переломом лобных костей, оскольчатым перелом верхней стенки глазного яблока. Общее состояние его было тяжелым. Два дня он находился в отделении реанимации", – рассказал нейрохирург Серик Кизатуллин.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности, жизни и здоровья детей".

"Когда учитель информатики проводила детей в кабинет информатики, по словам пострадавшего ребенка, толкнул его же одноклассник. Перила были, но не было перемычек между этажами. Здание 74-го года, и по проекту не было предусмотрено", – добавил экс-директор школы.

Корреспонденты телеканала также сообщили, что в данной школе, рассчитанной на 860 мест, обучаются 1800 детей. Но никто из взрослых, ответственных за безопасность детей, до этого инцидента не замечал опасного лестничного пролета.

Источник: КТК

Напомним, в Управлении общественного здоровья Астаны рассказали о состоянии пострадавшего школьника.

Также детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что правоохранители завели уголовное дело в отношении руководства школы.

Позже стало известно, что директора школы, где произошел несчастный случай, уволили.