"Акимат не супермен": замакима Уральска высказался об опасных детских площадках

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О состоянии детских площадок рассказали в акимате Уральска после нескольких несчастных случаев, которые произошли с детьми за последнее время, пишет издание "Мой Город".

Напомним, что за последние дни в Уральске произошла целая череда несчастных случаев на детских площадках. В конце июля 11-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами.

Позже 13-летний мальчик лишился фаланг двух пальцев, катаясь на качелях. Другой похожий случай произошел в городе на днях.

В беседе с журналистами заместитель акима Уральска Мирас Мулкай сообщил, что в городе насчитывается более 500 дворов, из них 410 благоустроено.

"Если позволяет территория двора, то там устанавливают спортивные площадки и тренажеры. Таких дворов насчитывается 76. Началось строительство спортивных площадок в городе более десяти лет назад. На их содержание и ремонт ежегодно выделяются деньги. В основном ремонтные работы проводятся после зимы, один раз в год. Выявляют дефекты, утверждают объем выполняемых работ и в течение месяца их ремонтируют", – пояснил чиновник.

По его словам, в настоящее время планируется объявление конкурса на содержание и ремонт спортивных площадок в течение всего года.

Мулкай отметил, что проверять площадки начали примерно месяц назад. По его мнению, никто не исключает ответственность властей, но и "сами жители должны бережно относиться к таким объектам".

Между тем, как пояснил аким, уже назначена служебная проверка и создана спецкомиссия – по ее результатам будут приниматься меры.

Директор СК "Орал" Искабыл Жалмурзиев подчеркнул, что в этом году проводится более серьезный ремонт площадок.

"После трагических событий провели мониторинг всех площадок, составили план мероприятий и с 28 июля проводим работы. Пришедший в негодность и травмоопасный инвентарь демонтируем. 90% такого оборудования уже убрали. Кроме больших ремонтов мы проводим и мелкий ремонт. Менталитет оставляет желать лучшего: не успеваем отремонтировать, как на другой день все ломают. Это ежедневная работа", – отметил он.

Мирас Мулкай сообщил, что тренажеры, на которых отрезало фаланги, уже демонтировали.

"Мы говорили, что акимат не супермен. Когда проводят конкурсы, мало кто изъявляет желание участвовать и брать в доверительное управление площадки. Бизнес говорит, что это не рентабельно. Жители двора содержанием и обслуживанием заниматься не хотят. Сил и средств, возможно, и не хватает. Невозможно стоять днем и ночью на 76 площадках города и следить за состоянием", – отмечает замакима.

Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Уральска Асланбек Ибасов пояснил, что в прошлом году они провели работы по строительству комплекса спортивных и детских площадок. Количество объектов – 11, из них четыре – детские площадки.

Он отметил, что имеются факты вандализма.

"Тренажеры неоднократно ломали. Идет неестественный износ инвентаря, и при обращении к подрядчику в рамках гарантии он (подрядчик – прим. авт.) не обязан выполнять ремонт, это не строительный дефект", – уточнил Ибасов.

Мирас Мулкай заключил, что после трагических событий они выставят претензии и гарантийные требования к товаропроизводителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981787-akimat-ne-supermen-zamakima-uralska-vyskazalsya-ob-opasnyh-detskih-ploschadkah/