Еще одному ребенку отрезало фалангу пальца на детской площадке

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Еще один несчастный случай произошел на детской площадке в Уральске: 13-летнему мальчику во время катания на качелях отрезало фалангу пальца, еще один палец оказался поврежден.

Как пишет портал "Мой Город", инцидент произошел во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева.

Дедушка пострадавшего Адильбек Курманиязов рассказал, что в полдень 25 июля мальчик пошел играть с другими детьми во дворе, но уже через 10 минут прибежал обратно с травмой.

Родные, не дождавшись приезда скорой помощи, отправились в больницу сами на такси.

"Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали все необходимое: обработали рану и пришили палец.

Это шок для ребенка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю: качели так и стоят, никто их не убирает, на них продолжают кататься другие дети. Каждому ребенку не объяснишь, что это опасно", – рассказал пенсионер.

Указывается, что теперь мальчик посещает частные клиники, так как семья проживает в поселке в Акжаикском районе, а в Уральск они приехали в гости к родственникам.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы палец прижился, однако признают, что случай сложный. Мама мальчика Альбина рассказала, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.

"Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тетя обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются. Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарем", – указала женщина.

Согласно заключению врача-травматолога областной детской многопрофильной больницы, подросток получил ушибленную-рваную рану пятого пальца правой кисти.

Напомним, буквально накануне стало известно о том, что на такой же площадке, на аналогичных качелях в Уральске 11-летнему мальчику отрезало две фаланги пальцев.

Кроме того, недавно в Уральске в одном из дворов другого 11-летнего мальчика придавило футбольными воротами. Он скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981383-esche-odnomu-rebenku-otrezalo-falangu-paltsa-na-detskoy-ploschadke/