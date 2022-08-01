Фаланги двух пальцев отрезало ребенку на детской площадке в Уральске

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Катаясь на качели у себя во дворе в Уральске, 13-летний мальчик лишился фаланг двух пальцев. Мать пострадавшего рассказала о случившемся, передает "Мой город".

Женщина считает, что причиной травмы стала сломанные качели. Мать пострадавшего 13-летнего мальчика рассказала, что в тот день ее сын пошел играть с друзьями на детскую площадку. Вскоре с телефона пострадавшего позвонил его друг и попросил женщину прийти на площадку.

"Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда… Увидела сына, смотрю - на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло", - заявила женщина.

По ее словам, дети не смогли дозвониться в скорую, тогда отец пострадавшего повез мальчика в областную больницу.

"Там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке", - сообщила мать пострадавшего.

Женщина пожаловалась на состояние детской площадки.

"Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за всё это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберёт или не отремонтирует?" - возмутилась она.

По словам женщины, ее сын все еще в шоковом состоянии, кроме того, он начал стесняться своей травмы.

Женщина напомнила, что недавно на футбольном поле упали ворота, которые убили ребенка.

"На следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии", - возмущается женщина.

Мама намерена добиться справедливости и наказать тех, кто ответственен за площадку.

В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили данный факт и сообщили корреспондентам издания, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти.

Мальчика направили на амбулаторное лечение.

А в пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по уголовной статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Тем времени в акимате Уральска пообещали сообщить позже, у кого на балансе находится детская площадка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981175-falangi-dvuh-paltsev-otrezalo-rebenku-na-detskoy-ploschadke-v-uralske/