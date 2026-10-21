Мужчина заблудился высоко в горах Алматинской области (видео)
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Спасатели Алматы оказали помощь туристу, заблудившемуся в горах. Спасательная операция развернулась на высоте 3 680 метров, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в ведомстве, в Карасайском районе, в районе Большого Алматинского пика на высоте 3 680 метров над уровнем моря спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы провели спасательную операцию по спуску туриста.
Выяснилось, что во время спуска мужчина заблудился и не смог самостоятельно продолжить путь, в связи с чем ему потребовалась помощь спасателей.
Сотрудники ЦМиОР благополучно сопроводили туриста до безопасного участка. В медицинской помощи он не нуждался.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445477-muzhchina-zabludilsya-vysoko-v-gorah-almatinskoy-oblasti-video/
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