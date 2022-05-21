Трое детей задохнулись в багажнике авто в Шымкенте

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19 мая на пульт "102" поступило сообщение о том, что в багажнике автомобиля задохнулись трое малолетних детей. На место происшествия сразу выехали правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Шымкента.

Как рассказали в ведомстве, сообщение поступило в Каратауское РУП. На место происшествия сразу выехали стражи порядка.

"Установлено, что дети в отсутствие родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также ранее стало известно, что в Шымкенте произошел взрыв возле роддома. В результате ЧП погибли три человека, одной из жертв стал новорожденный ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970415-troe-detey-zadohnulis-v-bagazhnike-avto-v-shymkente/