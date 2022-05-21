Взрыв в Шымкенте: число погибших выросло до трех

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента

Три человека погибли в результате взрыва, произошедшего 21 мая возле роддома в Шымкенте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что сегодня в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв.

"К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и 1 новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - сообщили в Минздраве.

Здесь добавили, что на момент происшествия в роддоме находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы в другие медицинские организации Шымкента. Организована работа группы психологов.

Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области.

Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения, создан штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, сегодня около 12 часов дня в Шымкенте возле роддома прогремел взрыв. Первоначально сообщалось о гибели охранника. Позже стало известно, что в результате ЧП также скончался новорожденный ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970414-vzryv-v-shymkente-chislo-pogibshih-vyroslo-do-treh/