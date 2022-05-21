Новорожденный ребенок погиб после взрыва в Шымкенте

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента

Новорожденный ребенок погиб после взрыва, который произошел сегодня, 21 мая, возле роддома №1 в Шымкенте. Об этом сообщили в акимате Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, на момент взрыва в областном перинатальном центре №1 находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.

В результате происшествия погибли охранник 1979 года рождения и новорожденный. Ребенок появился на свет 18 дней назад, весил 790 граммов.

"Пострадали 8 человек. Они госпитализированы в медучреждения города", - сообщили в акимате Туркестанской области.

В ДЧС Шымкента добавили, что взрыв с последующим возгоранием произошел в двухэтажном отдельно стоящем здании, принадлежащем ТОО "Межбольничная 138 аптека". Площадь здания - 360 кв.м., пожара - 55 кв.м.

В результате ЧП произошло частичное обрушение строения на площади 130 кв.м. Также были повреждены балкон, окна квартир стоящего рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв прогремел возле роддома в Шымкенте. Погиб сторож. Полиция возбудила уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970406-novorozhdennyy-rebenok-pogib-posle-vzryva-v-shymkente/