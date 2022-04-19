"Большой сигнал": Аймагамбетов о смерти педагога во время аттестации в Алматы

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Глава МОН Казахстана на пресс-конференции в правительстве высказался о смерти педагога в Алматы в ходе сдачи национальных квалификационных тестов, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов не связывает этот резонансный случай с прохождением самой аттестации.

"Здесь именно в части работы медперсонала – медицинский работник обязан был находиться в этом месте и то, что штатный сотрудник в это время отлучился и его не было на работе – это, конечно, большой сигнал.

Поэтому по всем вузам и организациям образования необходимая работа была проведена. И в этом плане будет обеспечиваться контроль за тем, чтобы они все время находились на работе и при необходимости могли оказать соответствующую помощь", – заявил глава МОН РК.

При этом, он отметил, что умерший был очень квалифицированным педагогом и хотел пройти аттестацию, хотя необходимости в этом не было, так как только в 2020 году он устроился на работу в школу.

Министр подчеркнул, что результаты этого квалификационного теста не влияют на возможность работать в школе.

"Человек может не проходить в принципе аттестацию и не получить категорию мастера или модератора, иметь категорию только педагога. И, соответственно, непрохождение аттестации не лишает его права работать в школе.

Прохождение НКТ и в целом аттестации в большей степени необходимо для получения дополнительных надбавок. Если человек проходит соответствующую аттестацию и получает категорию, то в зависимости от категории – если модератор – 30%, мастер – 50% от оклада, – он получает ежемесячную надбавку в течение пяти лет.

То есть раз в пять лет педагог проходит соответствующую аттестацию, если он искомую категорию защищает и получает, то следующие пять лет он будет получать дополнительную надбавку к своей заработной плате", – пояснил министр.

Он заявил, что в целом система аттестации педагогов нужна, а также отметил, что аттестация в настоящее время является добровольной и влияет на повышение благосостояния учителей.

Напомним, что 14 апреля в Алматы во время проведения квалификационного тестирования скончался учитель одной из частных школ. Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина сильно волновался перед экзаменом, а позже упал и потерял сознание.

Также этот несчастный случай прокомментировали в Министерстве образования и науки Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965766-bolshoy-signal-aymagambetov-o-smerti-pedagoga-vo-vremya-attestatsii-v-almaty/