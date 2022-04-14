Учитель умер во время квалификационного тестирования в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы во время проведения квалификационного тестирования скончался учитель одной из частных школ – об этом сообщили в Национальном Центре тестирования. Инцидент также прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Cообщается, что мужчина 1973 года рождения состоял на учете в поликлинике из-за гипертонической болезни. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

"Представители управления образования города выразили соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили в НЦТ.

Там отметили, что этот случай - первый за четыре года.

Кроме того, в центрах проведения тестирования пообещали усилить контроль за работой медиков по оказанию первой помощи.

"С 2018 года НКТ сдали более 230 тысяч человек. В зависимости от подтвержденной категории, они получают доплаты в размере 30%-50% от оклада, которые ежегодно увеличиваются.

При этом отметим, что сама аттестация носит добровольный характер. Педагоги записываются и проходят данную процедуру для получения дополнительных доплат к имеющейся заработной плате. Доплаты выплачиваются в зависимости от подтвержденной квалификационной категории", - рассказали в Центре.

В НЦТ дополнили, что в случае плохого самочувствия можно поменять дату тестирования.

Инцидент прокомментировали и в департаменте полиции города.

"Факт смерти человека зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза," - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965069-uchitel-umer-vo-vremya-kvalifikatsionnogo-testirovaniya-v-almaty/