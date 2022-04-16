Смерть учителя во время тестирования в Алматы прокомментировали в МОН

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Первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова прокомментировала смерть учителя во время прохождения квалификационного тестирования в Алматы. Она выразила соболезнования родным и близким коллеги, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила вице-министр, управлением образования Алматы будет оказана необходимая помощь семье.

"Известно, что у нашего коллеги было хроническое заболевание, он состоял на учете по болезни сердца. Представители сферы образования навестили родных, которые поделились, что наш коллега плохо чувствовал себя в последнее время. Утром в день сдачи тестирования у него было плохое самочувствие. Родные советовали остаться дома", - пояснила Шолпан Каринова.

Она напомнила, что в случае плохого самочувствия педагоги могут не прийти или перенести дату тестирования. Такая возможность предусмотрена.

По словам первого вице-министра образования и науки, данный учитель впервые приступил к работе с 1 сентября 2020 года.

"Поэтому, как начинающий учитель, работал без категории, и у него не было необходимости проходить аттестацию. По нашей информации, учитель зарекомендовал себя как грамотный и талантливый педагог. По словам родных, он был уверен в своих знаниях. В связи с чем записался на НКТ досрочно", - сообщила замглавы ведомства.

Также она отметила, что на фоне этой печальной новости в соцсетях активно распространяются фейки о якобы нескольких случаях суицида среди педагогов, но это ложная информация.

Что же касается самой аттестации, то эта процедура действует уже давно.

"Педагогу, который ежегодно совершенствует свои знания, не составит труда раз в 5 лет подтверждать свою квалификацию. Тем более в случае, если педагог не проходит аттестацию, он продолжает работать. Аттестация влияет на получение доплат.

Квалификация педагога напрямую влияет на качество преподавания и знаний детей. Заработная плата педагогов растет ежегодно. Вместе с этим растут требования родительской общественности. Поэтому инструменты проверки компетенции педагогов требуют постоянного совершенствования", - считает Шолпан Каринова.

Напомним, два дня назад стало известно, что в Алматы учитель 1973 года рождения умер во время квалификационного тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965364-smert-uchitelya-vo-vremya-testirovaniya-v-almaty-prokommentirovali-v-mon/