"25 минут лежал на полу": о смерти учителя на тестировании в Алматы рассказали очевидцы (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 14 апреля, в Алматы во время проведения квалификационного тестирования скончался учитель одной из частных школ. Подробностями о том, что именно произошло, поделились другие педагоги, сдававшие тест в тот день.

Трагедия произошла в 9 утра в алматинской Академии транспорта и логистики. Школьные педагоги готовились сдать квалификационный тест.

Сидевшие рядом с 49-летним Нурбаем Айдарбаевым учителя рассказали телеканалу "Астана", что мужчина перед экзаменом очень сильно волновался. В какой-то момент он упал и потерял сознание.

"Видно было, что ему не по себе. Я спросила: "Ага, вам плохо?". Затем раздались крики: "Человеку плохо, вызовите скорую!". Все начали оказывать первую помощь, кто-то вдыхал воздух, я делала массаж на руки. 25 минут пролежал на полу.

Почему в этом учебном заведении нет медиков? Ни нашатырного спирта нет, ни тонометра. Здесь ведь дети учатся. И перед сегодняшним тестом у него же должны были поинтересоваться состоянием его здоровья", - возмущена учитель Эльмира.

Прибывшие на место медики не смогли спасти педагога.

В Национальном центре тестирования сообщили, что скончавшийся состоял на учете в поликлинике из-за гипертонической болезни.

Полиция начала досудебное расследование по факту смерти алматинца.

"Факт смерти человека зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ДП.

Между тем в Академии транспорта и логистики произошедшее комментировать отказались, сославшись на отсутствие руководства.

Обеспокоенные очевидцы трагедии уверены, от подобных тестирований учителей необходимо отказаться. Бесконечное подтверждение квалификации для представителей и без того неспокойной профессии печально сказывается на здоровье специалистов.

"Камеры висят повсюду, по рядам ходит дежурный, проверяет и бесконечно твердит: "Не двигайтесь, друг на друга не смотрите, вас сразу зафиксирует камера". Это все давит очень. Плюс мне, например, не попался ни один из тех вопросов, по которым я готовилась. Совсем другие вопросы. Мы просим совсем отменить эти тесты", - рассказала учитель Зарида Рахаткызы.

Общественные деятели тоже поддержали учителей в этом вопросе. Они считают, что необходимо вернуть прежнюю практику подтверждения квалификации и проверять педагогов не чаще, чем раз в несколько лет.

"Раньше педагоги подтверждали свою квалификацию раз в 5 лет, сдавали портфолио, в которое вкладывали все свои труды и работы. Но теперь добавили эти тесты. Они действительно очень сильно давят эмоционально и психологически. Я входила раньше в состав комиссии, и я видела, как люди переживают. Это большой стресс", - поделилась своим мнением общественный деятель Меруерт Айтенова.

Но в Национальном центре тестирования заявили, что аттестация носит добровольный характер. После подтверждения квалификации педагогам начисляются доплаты.

"С 2018 года квалификационный тест сдали и в зависимости от подтвержденной категории получают доплаты в размере 30%-50% от оклада более 230 тыс. человек. Доплаты выплачиваются в зависимости от подтвержденной квалификационной категории", - пояснили в центре.

В Наццентре тестирования заверили также, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь. Между тем педагоги, которые сдавали тест вместе с погибшим учителем, готовят письмо президенту с просьбой пересмотреть экзамены для специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965135-25-minut-lezhal-na-polu-o-smerti-uchitelya-na-testirovanii-v-almaty-rasskazali-ochevidtsy-video/