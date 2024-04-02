Девочка-богатырь родилась в ВКО

В ВКО родилась девочка весом более 6 кг. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Малышка стала четвертым ребенком в семье, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщается на официальном сайте госучреждения, появиться на свет крохе помогли в областном Центре матери и ребенка. Вес новорожденной составил 6 килограммов 180 граммов, а рост - 57 сантиметров.

"Несмотря на то, что такие роды сложнее обычных, в этом случае они прошли естественным путем", - отметили в управлении здравоохранения.

Врачи ВКО ЦМиР рассказали, что малышка и ее мама чувствуют себя хорошо и находятся под надежным медицинским наблюдением.

Известно, что маме 33 года и это ее четвертый ребенок.

"Такие случаи - большая редкость не только в нашем роддоме, но и в целом по стране. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, мы желаем им здоровья и благополучия", - сообщила заведующая родильным отделением Жадыра Дюсупова.

Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области девочка стала первым ребенком-богатырем, родившемся в текущем году. А вот вес самого маленького малыша, который появился на свет в стенах Центра матери и ребенка в этом году, составляет 730 граммов. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

А в прошлом году ребенок весом 6 килограммов 300 граммов появился на свет в городском роддоме №5 Алматы. Родоразрешение было осуществлено операционным методом, операция прошла успешно. При кесаревом сечении врачи и мать были удивлены размерами малыша.

Ранее в Актау родился ребенок с богатырским весом - 6 килограммов и 880 граммов. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения. Как рассказали в областном перинатальном центре, рождение младенцев с таким внушительным весом - это исключительное явление.

В Темиртау родился мальчик-богатырь весом 5055 граммов. Несмотря на крупный плод, женщина родила самостоятельно. Малыш оказался четвертым ребенком в семье.