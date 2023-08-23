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Младенец-богатырь весом почти 7 кг родился в Актау

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Ножки младенца
Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау родился ребенок с богатырским весом – 6 килограммов и 880 граммов. Врачи оценивают состояние новорожденного как удовлетворительное, передает местное издание Lada.kz.

Как сообщили в Мангистауский областном перинатальном центре, мать младенца – жительница Мунайлинского района – чувствует себя удовлетворительно, это ее четвертый ребенок. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

"Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения.

Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом – это исключительное явление", – рассказали в областном перинатальном центре.

Отмечается, что малыш вместе с мамой находились под присмотром врачей несколько дней, после чего их выписали домой. На момент выписки вес ребенка составлял 6 кг 280 граммов.

Напомним, ранее в Темиртау родился мальчик-богатырь весом 5055 граммов. Несмотря на крупный плод, женщина родила самостоятельно. Малыш также оказался четвертым ребенком в семье.

Справка: кесарево сечение – это хирургический метод извлечения плода и последа через разрез в стенке матки. Операция производится в тех случаях, когда родоразрешение через естественные родовые пути невозможно или опасно для жизни матери или плода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2033559-mladenets-bogatyr-vesom-svyshe-6-kg-rodilsya-v-aktau/

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