Девочка-гигант родилась в Костанае

Айгерим Долдашева с дочерью. Фото: Костанайской областной больницы/top-news.kz

В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась девочка-гигант весом 6,7 кг. Как говорят врачи, подобные случаи достаточно редки, передает "Наш Костанай".

По информации Костанайской областной больницы, сегодня мама Айгерим Долдашева и малышка, которую назвали Айару, чувствуют себя хорошо. Роды прошли по плану методом кесарева сечения.

Для справки: кесарево сечение (sectio caesarea; син. кесарское сечение) - хирургический метод извлечения плода и последа через разрез в стенке матки. Операция производится в тех случаях, когда родоразрешение через естественные родовые пути невозможно или опасно для жизни матери или плода.

Новорожденная двое суток провела в реанимации. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Айару - третий ребенок в семье. Дома в Аулиеколе девочку ждут отец, брат, сестра и большая семья.

Врачи отмечают, что гигантами обычно называют малышей, вес которых при рождении превышает норму, а это более 4-5 кг. 6 кг и свыше - это по-настоящему редкость.

Отметим, что в Казахстане периодически рождаются младенцы-гиганты.

Так, например, 22 февраля 2023 года в Многопрофильном центре матери и ребенка в Темиртау родился мальчик весом 5055 граммов. Малыш стал четвертым ребенком в семье. Женщина родила его самостоятельно.

В прошлом году в Таразе на свет с помощью кесарева сечения появилась девочка весом 5000 граммов и ростом 62 см.

В Атырау также в результате операции родился мальчик весом 5,7 кг и ростом 64 см. Мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Новорожденный оказался четвертым ребенком в семье.

В Караганде в перинатальном центре №1 появился на свет мальчик-богатырь весом 5100 граммов. Несмотря на большой вес, мама родила малыша самостоятельно. Медики отметили, что молодая женщина хорошо справилась благодаря своему настрою и правильному выполнению всех рекомендаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2012679-devochka-gigant-rodilas-v-kostanae/