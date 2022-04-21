Младенец-гигант родился в Таразе

Фото: instagram.com/densaulyk.zhambyl

Утром 19 апреля в приемное отделение роддома в Таразе поступила беременная женщина с регулярными схватками. В итоге она родила девочку-гиганта весом в 5 килограммов. Об этом сообщает управление здравоохранения акимата Жамбылской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 19 апреля в 09.45 часов в приемное отделение перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы поступила беременная женщина с регулярными схватками.

Врачи провели осмотр и организовали консилиум. На нем остро решался вопрос о методе родоразрешения. Проблема была в том, что предполагаемый крупный плод предлежал не головкой, а тазовым концом.

Специалисты отмечают, что иногда крупные дети в тазовом предлежании рождаются естественным путем и все проходит гладко. Однако все очень индивидуально.

В данном конкретном случае ситуацию осложняли крупный предполагаемый вес плода, а также метаболический синдром матери.

"Было решено родоразрешить путем операции кесарево сечения в экстренном порядке. В 10.46 часов на свет появилась девочка весом 5000 граммов и ростом 62 см. Такой плод называется гигантом", - отметили в управлении здравоохранения.

Операция прошла успешно, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1966128-mladenets-gigant-rodilsya-v-taraze/