Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

Ребенок-гигант родился в Атырау. Крупный мальчик весом 5,7 кг и ростом 64 см появился на свет в перинатальном центре. Об этом сообщается на официальной странице Региональной службы коммуникаций Атырауской области в Instagram.

Как рассказали в управлении здравоохранения региона, мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Выяснилось, что новорожденный малыш - четвертый в семье.

В связи с крупным весом плода медики решили сделать кесарево сечение. Стоит отметить, что младенец - первый в Атырауской области в этом году мальчик-гигант.

По медицинским стандартам плод считается крупным, если он весит более 4 кг, а гигантским, когда вес составляет более 5 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде появился на свет ребенок-богатырь. Весил малыш 5100 граммов. Несмотря на это, мама родила его самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1998296-rebenok-gigant-rodilsya-v-atyrau/