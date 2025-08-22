jitsu gif
      "Некачественные препараты и инъекции": стали известны тревожные данные о косметологах Казахстана

      Опубликовано:

      Девушка на приеме у косметолога
      Процедура. Иллюстративное фото: Visoot Uthairam/Getty Images

      Казахстанки недовольны результатами услуг, оказанных косметологами. С начала года в Комитет медфармконтроля поступило 44 жалобы на некачественные услуги, сообщает 31 канал.

      По данным телеканала, тревожные данные приводит Министерство здравоохранения: одни лже-специалисты работают без лицензии, другие колют контрафактные инъекции. Большинство даже не имеют медицинского образования.

      Только с начала года в Комитет медфармконтроля поступило 44 жалобы на некачественные услуги косметологов. А настоящим врачам приходится исправлять причиненный вред.

      "Очень часто к нам обращаются пациенты именно с осложнениями, устанавливали какие-то нити, появляются лигатуры, использовали некачественные препараты, некачественные инъекции проводили. Зачастую препараты отсутствуют в фармреестре, попадают контрабандным путем", - рассказал хирург Максим Михайличенко.

      В ассоциации потребителей отмечают, что участившиеся жалобы - результат отсутствия контроля за косметологическими кабинетами. Некоторые вообще делают медицинские манипуляции на дому, и это не отпугивает клиенток. А в итоге доказать факт некачественной услуги непросто из-за отсутствия определенного регламента по косметологии.

      "Если будет, конкретно, первое - контроль специалистов, кто будет иметь доступ к данным услугам. Второе - должен быть разработан типовой договор, как в области туризма, тогда будет понятно, какая услуга, с каких препаратов и какие возможны последствия", - предложил председатель ОЮЛ "Республиканской ассоциации потребителей Казахстана" Жаслан Айтмаганбетов.

      Однако эксперты говорят, что чаще из-за того, что услуга бывает не слишком дорогостоящая, многие не видят смысла в том, чтобы обращаться в суд. Однако если человек решил довести дело до конца, нужно подготовиться.

      "Недостаточно одной жалобы. Необходимо собрать ряд доказательств, прежде всего это заключение эксперта, который подтвердит причинно-следственную связь между процедурой и вредом. Необходимо заключать договор с косметологом, тщательно проверять, к какому специалисту обращаетесь, должно медицинское образование быть и лицензия", - посоветовал юрист Данияр Уткербаев.

      Напомним, в июле этого года в Костанае жительница попала в реанимацию после липосакции. У нее диагностировали перитонит - воспаление брюшной полости. Врачам пришлось вывести кишечник женщины наружу.

      До этого в Астане суд рассмотрел дело казахстанки, которая получила некоторые увечья после похода к косметологу в качестве модели. Как оказалось, казахстанка откликнулась на объявление, размещенное косметологией "L" о поиске моделей и обратилась для проведения процедуры ботокса.

      Отмечается, что в рамках акции услуга была оказана с условием оплаты только стоимости использованных материалов - 175 тысяч тенге.

      Однако после процедуры истец обратилась с жалобами к врачу и ей было дано заключение о повреждении мышц, о наличии отека и асимметрии губ при мимике.

      Также в Костанае вынесли приговор по делу об оказании услуг пластической хирургии женщиной без высшего медицинского образования, а также ее руководителем.

      Мы также писали, что жительницу Астаны, которая оказывала медуслуги без лицензии, осудили после неудачной косметической операции.

      А в начале 2024 года в Астане хирурги спасли жизнь женщине, которая, желая иметь красивое тело, осталась с изуродованным телом после похода к косметологу.

