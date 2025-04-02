Повреждение мышц и отек губ: казахстанка оказалось у врача после похода к косметологу

В Астане суд рассмотрел дело казахстанки, которая получила некоторые увечья после похода к косметологу в качестве модели, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

По данным суда, казахстанка откликнулась на объявление, размещенное косметологией "L" о поиске моделей и обратилась для проведения процедуры ботокса.

Отмечается, что в рамках акции услуга была оказана с условием оплаты только стоимости использованных материалов - 175 тысяч тенге.

Однако после процедуры истец обратилась с жалобами к врачу и ей дано было дано заключение о повреждении мышц, о наличии отека и асимметрии губ при мимике. В результате некачественно оказанной услуги пациентке якобы были причинены физические и нравственные страдания.

Казахстанка решила обратиться в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

"Судом установлено, что ответчик не заключил с истцом письменный договор на оказание платных медицинских услуг, не получил письменного добровольного согласия истца на инвазивные вмешательства, а также осуществлял медицинские услуги без необходимых разрешительных документов.

На основании Закона "О защите прав потребителей" суд пришел к выводу об удовлетворении иска. С ответчика взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 50 тысяч тенге", - отмечается в релизе суда.

Решение вступило в законную силу.

Ранее жительнице Павлодара в косметологической клинике навязали уходовые процедуры и косметику на 400 тыс. тенге. Деньги помогли вернуть в департаменте торговли.

А в Костанае вынесли приговор по делу об оказании услуг пластической хирургии женщиной без высшего медицинского образования, а также ее руководителем.

Мы также писали, что жительницу Астаны, которая оказывала медуслуги без лицензии, осудили после неудачной косметической операции.

В начале 2024 года в Астане хирурги спасли жизнь женщине, которая, желая иметь красивое тело, осталась с изуродованным телом после похода к косметологу.