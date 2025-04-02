Повреждение мышц и отек губ: казахстанка оказалось у врача после похода к косметологу
Опубликовано:
В Астане суд рассмотрел дело казахстанки, которая получила некоторые увечья после похода к косметологу в качестве модели, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.
По данным суда, казахстанка откликнулась на объявление, размещенное косметологией "L" о поиске моделей и обратилась для проведения процедуры ботокса.
Отмечается, что в рамках акции услуга была оказана с условием оплаты только стоимости использованных материалов - 175 тысяч тенге.
Однако после процедуры истец обратилась с жалобами к врачу и ей дано было дано заключение о повреждении мышц, о наличии отека и асимметрии губ при мимике. В результате некачественно оказанной услуги пациентке якобы были причинены физические и нравственные страдания.
Казахстанка решила обратиться в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
"Судом установлено, что ответчик не заключил с истцом письменный договор на оказание платных медицинских услуг, не получил письменного добровольного согласия истца на инвазивные вмешательства, а также осуществлял медицинские услуги без необходимых разрешительных документов.
На основании Закона "О защите прав потребителей" суд пришел к выводу об удовлетворении иска. С ответчика взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 50 тысяч тенге", - отмечается в релизе суда.
Решение вступило в законную силу.
Ранее жительнице Павлодара в косметологической клинике навязали уходовые процедуры и косметику на 400 тыс. тенге. Деньги помогли вернуть в департаменте торговли.
А в Костанае вынесли приговор по делу об оказании услуг пластической хирургии женщиной без высшего медицинского образования, а также ее руководителем.
Мы также писали, что жительницу Астаны, которая оказывала медуслуги без лицензии, осудили после неудачной косметической операции.
В начале 2024 года в Астане хирурги спасли жизнь женщине, которая, желая иметь красивое тело, осталась с изуродованным телом после похода к косметологу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2232530-povrezhdenie-myshc-i-otek-gub-kazahstanka-okazalos-u-vracha-posle-pohoda-k-kosmetologu/