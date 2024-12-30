Несовершеннолетняя сделала неудачную пластическую операцию в Костанае

В Костанае вынесли приговор по делу об оказании услуг пластической хирургии женщиной без высшего медицинского образования, а также ее руководителем, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух подсудимых за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью (ч.1 ст.306 УК), рассмотрели в суде №2 Костаная.

Также подсудимой было предъявлено обвинение в занятии медицинской деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч.1 ст.322 УК).

"Будучи руководителем ТОО, подсудимый предоставлял медицинские услуги, при этом допустил к проведению операций подсудимую, не имеющую высшего медицинского образования и сертификата для занятия медицинской деятельностью в сфере пластической хирургии, которые отвечали бы требованиям безопасности", - установил суд.

По материалам суда, обвиняемая с целью получения материальной выгоды сделала пластическую операцию несовершеннолетней потерпевшей, а также другой потерпевшей, причинив им по неосторожности средней тяжести вред здоровью.

В судебных прениях государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными с дальнейшим освобождением их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Потерпевшие наказание оставили на усмотрение суда, а гражданские иски просили удовлетворить в полном объеме.

Состав уголовного проступка по ч.1 ст.306 УК является материальным и уголовная ответственность наступает только в случае, если указанные действия подсудимых повлекли последствия в виде причинения вреда здоровью человека независимо от степени тяжести.

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведенная с привлечением эксперта в области пластической хирургии, не установила вред здоровью, причиненный одной из потерпевших.

"Отсутствие обязательного признака объективной стороны - наступление от действий подсудимых общественно опасных последствий в виде причинения вреда здоровью потерпевшей влечет в целом отсутствие состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.306 УК, вследствие чего подсудимые по этому основанию подлежат оправданию", - отметили в суде.

Подсудимые были признаны невиновными по ч.1 ст.306 УК и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. Между тем вина подсудимой по ч.1 ст.322 УК была доказана в полном объеме.

"Уголовный проступок ею совершен в декабре 2022 года, а на день вынесения приговора прошло более года. Согласно п.1 ч.1 ст.71 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного проступка истек один год", - уточнили в суде.

С учетом требования закона подсудимая подлежит освобождению от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Однако суд взыскал с подсудимой денежную компенсацию морального вреда в сумме 3 млн тенге в пользу каждой потерпевшей, а также причиненный им материальный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.322 УК РК занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.