Астанчанка проводила косметические операции без лицензии: ее осудили

Жительницу Астаны, которая оказывала медуслуги без лицензии, осудили после неудачной косметической операции, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

В результате оказания услуг она причинила тяжкий вред здоровью пациентки.

"Осужденная, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истекшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьезные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству", - сообщили в прокуратуре.

Судом ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Кроме того, с осужденной взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей 5,8 млн тенге.

Напомним, в начале этого года в Астане хирурги спасли жизнь женщине, которая, желая иметь красивое тело, осталась с изуродованным телом после похода к косметологу.

28-летняя астанчанка, чтобы исправить неровности на ягодицах и ногах, обратилась к косметологу, которого нашла в соцсетях. По ее словам, одна из двух косметологов начала вводить наполнитель под кожу, и сразу появилась сильная боль.

В итоге женщину с высокой температурой и опухшим телом экстренно госпитализировали. Врачи после обследования решили, что раны в четырех местах гноятся, их нужно вскрывать, а содержимое – вычищать. Новогодние праздники астанчанка провела на больнице.

Добавим, что по информации на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании, филлеры – дермальные наполнители для лица и тела. Они заполняют морщины и придают объем таким участкам, как губы или щеки. Филлеры не являются постоянными. Срок их действия зависит от типа филлера и места инъекции. Обычно они действуют от 6 до 18 месяцев. Большинство дермальных филлеров содержат вещество под названием гиалуроновая кислота.