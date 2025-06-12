Казахстанка совершила героический поступок на борту самолета Алматы-Лондон

Казахстанский врач-акушер Салтанат Исагалиева спасла жизнь пассажирки, которой стало плохо на борту самолета Алматы-Лондон, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как рассказали в Минздраве, на борту рейса Алматы-Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось, в условиях ограниченности ресурсов каждая секунда была на счету.

"На борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, Салтанат Кайратовна незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат - состояние женщины стабилизировалось", - рассказали в министерстве.

Врач Салтанат Исагалиева. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

По данным Минздрава, Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, она более 25 лет работает в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами - более 10 тыс. родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.

Несколько дней назад Динара Сариева, медсестра из Уральска, оказала помощь пассажиру самолета, которому стало плохо при полете в Египет.

До этого врач из Астаны спасла жизнь пенсионеру на борту самолета, летевшего в Москву. У 85-летнего мужчины упало давление до критической отметки, а пульс не прощупывался. Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию.

На рейсе авиакомпании FlyArystan из Шымкента в Астану 20-летняя студентка потеряла сознание. У девушки был нитевидный пульс и нулевое артериальное давление, что свидетельствовало о критическом состоянии. Ей помог врач, оказавшийся в этом же самолете.