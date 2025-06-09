Казахстанка спасла жизнь на борту самолета

Динара Сариева, медсестра из Уральска, оказала помощь пассажиру самолета, которому стало плохо при полете в Египет, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на борту рейса Уральск - Шарм-эш-Шейх одному из пассажиров внезапно стало плохо. У него произошло резкое падение давления, потеря сознания, рвота.

Ситуация могла закончиться трагедией. Но рядом оказалась медсестра расширенной практики из городской поликлиники №5 Уральска Динара Сариева.

Не раздумывая ни секунды, Динара откликнулась на просьбу о помощи и в течение часа оказывала экстренную медицинскую помощь, оставаясь рядом с пациентом до самого приземления.

В сложных условиях, с ограниченными ресурсами, она вместе с бортпроводниками сумела стабилизировать состояние мужчины до момента приезда бригады скорой помощи.

"В полете моему мужу стало плохо, у него упало давление, и он потерял сознание. Бортпроводники и медсестра Динара Сариева буквально спасли ему жизнь", - рассказала супруга пассажира.

"Динара Сариева - медсестра с расширенными полномочиями, ежедневно ведет самостоятельные приемы пациентов в поликлинике, оказывает медицинскую помощь, работает на передовой. И, как показывает этот случай, она всегда готова прийти на помощь, где бы ни находилась", - рассказали про женщину в Министерстве здравоохранения.

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