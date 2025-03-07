Девушка потеряла сознание в самолете, летевшем из Шымкента в Астану

На рейсе авиакомпании FlyArystan из Шымкента в Астану 20-летняя студентка потеряла сознание. Ей помог врач, оказавшийся в этом же самолете, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, экипаж судна незамедлительно обратился за помощью к находившимся на борту врачам. На призыв откликнулся заведующий отделением реанимации Научного центра педиатрии и детской хирургии Нурсултан Курбанбеков.

Осмотр показал, что у девушки нитевидный пульс и нулевое артериальное давление, что свидетельствовало о критическом состоянии.

"Благодаря оперативным действиям врача ее самочувствие стабилизировалось в течение нескольких минут.

Выяснилось, что у пациентки уровень гемоглобина составлял всего 61, а лечения она не получала. Врачи порекомендовали ей обратиться за дальнейшим обследованием", - говорится в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, что интерн из Астаны спас жизнь пассажиру рейса "Кызылорда - Астана" – пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание. В итоге мужчина пришел в себя, его передали медикам сразу после посадки самолета.

До этого, в октябре, сообщалось, что заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета.

А в сентябре прошлого года военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Об этом стало известно из благодарственного письма женщины.