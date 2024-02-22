"Сезон особо опасных инфекций": казахстанцам дали рекомендации на весну
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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, как казахстанцам вести себя весной, чтобы сохранить здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались у вице-министра здравоохранения - главного государственного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, что она может посоветовать казахстанцам для сохранения здоровья в весенний период.
"Весной, как правило, наступает эпидсезон особо опасных инфекций. Если помните, в южных регионах два раза в год, в природных очагах, развивается заболеваемость конго-крымской лихорадкой.
Весенне-летний сезон также связан с распространением сибирской язвы и чумы. Поэтому в природных очагах, начиная с весны, стартуют противоэпидемические мероприятия", - напомнила она.
Главный санврач Казахстана рекомендовала не забывать об энтеровирусных инфекциях.
"Эти инфекции связаны с водой. Когда люди начинают купаться в водоемах и фонтанах, возможен рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями.
Также нужно помнить о профилактике пищевых отравлений. Потому что, как правило, в летнее время фиксируется рост случаев. Массовых случаев пищевого отравления также становится больше", - заявила она.
Также сегодня Айжан Есмагамбетова рассказала о ситуации с COVID-19 в Казахстане. Она отметила, что сегодня нет необходимости проводить массовую вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
Напомним, на прошлой неделе вице-министра здравоохранения спросили, как население Казахстана защищают от чумы, поскольку в соседних странах есть очаги инфекции. Айжан Есмагамбетова ответила, что в Казахстане также есть очаги чумы.
В конце 2023 года врачи развеяли опасения казахстанцев касательно гонконгского гриппа, который "гуляет" в Казахстане наравне с другими сезонными вирусами.
По данным на официального сайта ВОЗ, чумная болезнь вызывается зоонозной бактерией Yersinia pestis, обнаруживаемой обычно в организме мелких млекопитающих и в обитающих на них блохах. Между животными инфекция передается блохами. Заражение человека может иметь место в результате:
- укуса инфицированной блохи – переносчика болезни;
- незащищенного контакта с инфицированными биологическими жидкостями или зараженными материалами;
- вдыхания инфицированных мелких частиц/мелкодисперсных капель, выдыхаемых пациентом с легочной формой чумы (воздушно-капельным путем).
У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.
В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Все формы чумы поддаются лечению, если выявляются достаточно рано.
Напомним, что в августе 2020 года в 17 из 21 провинции Монголии сообщили о случаях бубонной чумы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2062395-sezon-osobo-opasnyh-infektsiy-kazahstantsam-dali-rekomendatsii-na-vesnu/