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30 лет независимости Казахстана

"Сезон особо опасных инфекций": казахстанцам дали рекомендации на весну

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Девушка пьет чай с лимоном
Простуда. Иллюстративное фото: freepik.com

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, как казахстанцам вести себя весной, чтобы сохранить здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у вице-министра здравоохранения - главного государственного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, что она может посоветовать казахстанцам для сохранения здоровья в весенний период.

"Весной, как правило, наступает эпидсезон особо опасных инфекций. Если помните, в южных регионах два раза в год, в природных очагах, развивается заболеваемость конго-крымской лихорадкой.

Весенне-летний сезон также связан с распространением сибирской язвы и чумы. Поэтому в природных очагах, начиная с весны, стартуют противоэпидемические мероприятия", - напомнила она.

Главный санврач Казахстана рекомендовала не забывать об энтеровирусных инфекциях.

"Эти инфекции связаны с водой. Когда люди начинают купаться в водоемах и фонтанах, возможен рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

Также нужно помнить о профилактике пищевых отравлений. Потому что, как правило, в летнее время фиксируется рост случаев. Массовых случаев пищевого отравления также становится больше", - заявила она.

Также сегодня Айжан Есмагамбетова рассказала о ситуации с COVID-19 в Казахстане. Она отметила, что сегодня нет необходимости проводить массовую вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним, на прошлой неделе вице-министра здравоохранения спросили, как население Казахстана защищают от чумы, поскольку в соседних странах есть очаги инфекции. Айжан Есмагамбетова ответила, что в Казахстане также есть очаги чумы.

В конце 2023 года врачи развеяли опасения казахстанцев касательно гонконгского гриппа, который "гуляет" в Казахстане наравне с другими сезонными вирусами.

По данным на официального сайта ВОЗ, чумная болезнь вызывается зоонозной бактерией Yersinia pestis, обнаруживаемой обычно в организме мелких млекопитающих и в обитающих на них блохах. Между животными инфекция передается блохами. Заражение человека может иметь место в результате:

  • укуса инфицированной блохи – переносчика болезни;
  • незащищенного контакта с инфицированными биологическими жидкостями или зараженными материалами;
  • вдыхания инфицированных мелких частиц/мелкодисперсных капель, выдыхаемых пациентом с легочной формой чумы (воздушно-капельным путем).

У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Все формы чумы поддаются лечению, если выявляются достаточно рано.

Напомним, что в августе 2020 года в 17 из 21 провинции Монголии сообщили о случаях бубонной чумы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2062395-sezon-osobo-opasnyh-infektsiy-kazahstantsam-dali-rekomendatsii-na-vesnu/

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