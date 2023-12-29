В Минздраве ответили на опасения казахстанцев из-за гонконгского гриппа

Врачи развеяли опасения казахстанцев касательно гонконгского гриппа, который "гуляет" в Казахстане наравне с другими сезонными вирусами, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты высказались касательно гонконгского гриппа, который в этом году встревожил казахстанцев. Врачи утверждают, что он не опаснее других сезонных вирусов.

По этому поводу высказалась вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

"Название вирусам дается в зависимости от того, где он впервые был обнаружен. Вот то, о чем вы говорите, гонконгский вирус, он был обнаружен давным-давно. Аббревиатура вируса - A(H3N2), то есть тип А, а подвид H3N2. И он циркулирует в нашей стране и по всему миру ежегодно в эпидсезон", - отметила вице-министр.

Источник: КТК

По информации из справочника MSD, грипп – вирусная инфекция, вызывающая лихорадку, острый ринит, кашель, головную боль и недомогание.

Летальные исходы возможны во время сезонных эпидемий, особенно среди пациентов группы риска (например, пациенты учреждений долгосрочного пребывания, люди крайне преклонного возраста, с сердечно-легочной недостаточностью или на последней стадии беременности); во время пандемий могут умереть даже здоровые молодые пациенты.

Диагноз обычно клинический и устанавливается с учетом эпидемиологической обстановки. Вакцина против гриппа должна вводиться ежегодно всем людям в возрасте ≥ 6 месяцев, не имеющим на то противопоказаний. Противовирусное лечение уменьшает продолжительность болезни приблизительно на 1 день и может использоваться у пациентов группы риска.

Напомним, в начале декабря главный санврач Астаны сообщала о выявлении в городе гонконгского гриппа. Как оказалось, среди заболевших ОРВИ в столице идентифицирован вирус гриппа типа А (H3N2 или гонконгский грипп - прим. ред.) у 29 больных.

Выделенные вирусы гриппа A (H3N2) циркулируют и вызывают сезонный подъем болезни. Заболевание отличается быстрым течением.

Название гонконский грипп получил, когда впервые вспышку зафиксировали в Гонконге в конце 1960-х. Гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.