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30 лет независимости Казахстана

Очаги чумы в соседних странах: насколько защищен Казахстан

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Медик проверяет анализы в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

На заседании сената вице-министра здравоохранения спросили, как население Казахстана защищают от чумы, поскольку в соседних странах есть очаги инфекции, передает корреспондент NUR.KZ.

"При возникновении вспышек болезней в соседних государствах приграничные районы подвержены рискам заражения. В 2023 году в Монголии были обнаружены 137 очагов чумы, при этом некоторые районы граничат с нашими соседями: Россия и Китай. Какие дополнительные профилактические меры принимаются?" – поинтересовался депутат сената Ернур Айткенов.

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова ответила, что в Казахстане также есть очаги чумы.

"Да, Казахстан граничит со странами, в которых есть природные очаги чумы. На нашей территории также есть – это 40% территории. Имеется противочумная служба, которая дважды в год, осенью и весной, проводит профилактическую работу.

При обнаружении очагов проводится дезинфекционная работа. Если в этих пунктах есть проживающее население, то оно вакцинируется. Также проводится прогнозирование эпизодической ситуации на следующий сезон с учетом численности грызунов и носителей", – пояснила вице-министр здравоохранения.

По данным на официальном сайте ВОЗ, чумная болезнь вызывается зоонозной бактерией Yersinia pestis, обнаруживаемой обычно в организме мелких млекопитающих и в обитающих на них блохах. Между животными инфекция передается блохами. Заражение человека может иметь место в результате:

  • укуса инфицированной блохи – переносчика болезни;
  • незащищенного контакта с инфицированными биологическими жидкостями или зараженными материалами;
  • вдыхания инфицированных мелких частиц/мелкодисперсных капель, выдыхаемых пациентом с легочной формой чумы (воздушно-капельным путем).

У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Все формы чумы поддаются лечению, если выявляются достаточно рано.

Напомним, что в августе 2020 года в 17 из 21 провинции Монголии сообщили о случаях бубонной чумы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2056177-ochagi-chumy-v-sosednih-stranah-naskolko-zaschischen-kazahstan/

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