Эффективны ли солевые ванны при болях в суставах, объяснила алматинский врач

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При болях в суставах могут помочь солевые ванны с теплой водой, рассказала NUR.KZ Асыл Даулетиярова, заведующая отделением общей практики городской поликлиники №2 города Алматы.

Если признаки артроза уже имеются, полезно время от времени принимать хондропротекторы, препараты, которые способствуют восстановлению суставных хрящей после консультации с врачом, пояснила врач общей практики Асыл Даулетиярова.

Одновременно с основными лекарствами для лечения и профилактики артроза обычно рекомендуют сосудорасширяющие средства, благодаря которым улучшается кровоснабжение суставов, добавила доктор. Женщинам после 40 полезно подпитывать организм кальцием, принимая препараты и витаминные комплексы с этим макроэлементом и витамином D, без которого кальций не всасывается в костную ткань.

"В холодное время года полезен курс солевых ванн, который можно провести дома. Вода должна быть довольно теплой, почти горячей. Выбирайте натуральные комплексы для ванн с высоким содержанием солей микроэлементов, с экстрактами противовоспалительных растений – ромашки, шалфея, сосны. Полезно после ванны втереть в суставы немного натурального масла пихты. Можно пользоваться также натуральными грязями, которые продаются в аптеке", – отметила врач

По словам специалиста, эффективную поддержку и профилактику может оказать лечение в санаториях, целебные грязи и ванны могут оказать омолаживающее действие на суставы, которое сохраняется в течение нескольких лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1945511-effektivny-li-solevye-vanny-pri-bolyah-v-sustavah-obyasnila-almatinskiy-vrach/