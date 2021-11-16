Назван способ восполнить дефицит витамина D в организме

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Эндокринолог рассказала о продуктах, которые могут частично восполнить дефицит витамина D в организме, передает РИА Новости.

В рацион для этого необходимо включить яичный желток и жирную рыбу. Например, лосось, тунец, треска и сардины. Также сейчас выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D. Дело в том, что сами производители облучают их ультрафиолетом.

Эндокринолог Татьяна Бочарова отметила, что при дефиците ограничиться только потреблением пищи невозможно.

"Есть российские рекомендации, сколько витамина Д нужно в сутки: для взрослых это 600-800 МЕ (международных единиц); тем, кто старше 50 лет, - 800-1000 МЕ - для прочности костей нужно больше ресурсов", - объяснила Бочарова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1942359-nazvan-sposob-vospolnit-defitsit-vitamina-d-v-organizme/