Диетолог рассказала о "женском" витамине, который замедляет старение

Иллюстративное фото: pexels.com

Диетолог рассказала о ценных свойствах витамина Е, передает РИА Новости.

"Витамин Е действительно нередко называют "женским витамином". Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции", - говорит диетолог Ольга Чунтонова.

Признаками недостатка витамина Е в организме являются потеря эластичности кожи, ломкие волосы, мышечная дистрофия, нарушение координации движения и ухудшение зрения.

Богаты витамином Е такие продукты, как миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо.

"Витамин можно принимать в качестве профилактики, исключая совместный прием с витамином D. А вот витамины А и С наоборот совместимы с витамином Е. Витамин не назначается при эпилепсии", - объяснила Чунтонова.

Ранее нутрициолог назвала способы борьбы с выпадением волос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1941836-dietolog-rasskazala-o-zhenskom-vitamine-kotoryy-zamedlyaet-starenie/