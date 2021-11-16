Названы вызывающие чувство усталости продукты

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Диетолог рассказала, какая пища провоцирует чувство усталости при ее потреблении, передает РИА Новости.

Одна или две чашки кофе в день - наиболее подходящая доза для человека, чтобы взбодриться, утверждает диетолог Юлия Чехонина. Но некоторым эта доза кажется недостаточной, поэтому они начинают пить больше. Из-за этого у них возникает чувство усталости.

Продукты с большим количеством сахара тоже утомляют. Точнее, если потреблять их в больших количествах и каждый день. Они могут придать бодрости, но совсем на короткое время.

Чехонина посоветовала сладкие фруктовые соки разбавлять водой. Или лучше вовсе отдать предпочтение овощным. А если сладкого хочется все время - съесть немного горького шоколада.

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"Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови", - говорит диетолог.

Человек также быстро устает, если сидит на диете, при которой ест только обезжиренную пищу. Потому что без жиров организм не знает откуда брать энергию. В таких случаях лучше взять творог с жирностью в пять процентов.

Фастфуд - продукт с высокой калорийностью и большим содержанием углеводов. Поэтому его потребление оказывает большую нагрузку на органы пищеварения. А это, в свою очередь, вызывает усталость.

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"Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись", - говорит Чехонина.

Последними в списке продуктов, вызывающих усталость, являются копчености, сыровяленые колбасы и некоторые вида сыра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1942343-nazvany-vyzyvayuschie-chuvstvo-ustalosti-produkty/