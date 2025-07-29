Женщин до 45 лет предложили вакцинировать от ВПЧ в Казахстане

В Казахстане запустили петицию, авторы которой предложили разрешить жительницам страны на добровольной основе вакцинироваться от ВПЧ, передает NUR.KZ.

На сайте e-Petition для голосования допустили петицию, авторы которой предложили запустить в стране добровольную вакцинацию женщин до 45 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ).

"Вакцинация против ВПЧ должна быть доступна не только подросткам, но и взрослым женщинам особенно тем, кто ранее не имел доступа к прививке и находится в возрастной группе до 45 лет", - сказано в петиции.

Авторы приводят статистику о том, что четвертым по степени распространенности видом онкологических заболеваний у женщин является рак шейки матки, и более 95% случаев заболевания вызвано ВПЧ.

"С экономической точки зрения, лечение рака шейки матки представляет собой значительную нагрузку на государственный бюджет. В среднем, лечение одного пациента обходится системе здравоохранения в сумму от 4,5 до 8 млн тенге и выше. В то же время стоимость полного курса вакцинации против ВПЧ составляет всего 300 тыс. тенге на одного человека, что делает профилактику в десятки раз более экономически эффективной по сравнению с лечением.

Таким образом, расширение программы вакцинации на женщин до 45 лет, особенно на добровольной основе и с учетом индивидуальных показаний, представляет собой инвестицию в будущее здравоохранение", - предлагают авторы петиции.

Что предлагают авторы петиции:

Расширить возрастные рамки государственной программы вакцинации против ВПЧ, включив женщин до 45 лет на добровольной основе.

Предоставить вакцину на бесплатной или частично субсидированной основе (через систему ОСМС или другие механизмы) для социально уязвимых групп.

Организовать национальную информационную кампанию о важности вакцинации и ранней профилактики ВПЧ-инфекции, включая женщин старше 18 лет.

Разработать пилотные программы в регионах, чтобы оценить экономическую и медицинскую эффективность вакцинации взрослого женского населения.

Напомним, в январе 2023 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.

При этом, Гиният подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы. В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в конце прошлого года в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок

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