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      Женщин до 45 лет предложили вакцинировать от ВПЧ в Казахстане

      Опубликовано:

      Жидкость набирают в шприц из ампулы
      Шприц. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov/Getty Images

      В Казахстане запустили петицию, авторы которой предложили разрешить жительницам страны на добровольной основе вакцинироваться от ВПЧ, передает NUR.KZ.

      На сайте e-Petition для голосования допустили петицию, авторы которой предложили запустить в стране добровольную вакцинацию женщин до 45 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ).

      "Вакцинация против ВПЧ должна быть доступна не только подросткам, но и взрослым женщинам особенно тем, кто ранее не имел доступа к прививке и находится в возрастной группе до 45 лет", - сказано в петиции.

      Авторы приводят статистику о том, что четвертым по степени распространенности видом онкологических заболеваний у женщин является рак шейки матки, и более 95% случаев заболевания вызвано ВПЧ.

      "С экономической точки зрения, лечение рака шейки матки представляет собой значительную нагрузку на государственный бюджет. В среднем, лечение одного пациента обходится системе здравоохранения в сумму от 4,5 до 8 млн тенге и выше. В то же время стоимость полного курса вакцинации против ВПЧ составляет всего 300 тыс. тенге на одного человека, что делает профилактику в десятки раз более экономически эффективной по сравнению с лечением.

      Таким образом, расширение программы вакцинации на женщин до 45 лет, особенно на добровольной основе и с учетом индивидуальных показаний, представляет собой инвестицию в будущее здравоохранение", - предлагают авторы петиции.

      Что предлагают авторы петиции:

      • Расширить возрастные рамки государственной программы вакцинации против ВПЧ, включив женщин до 45 лет на добровольной основе.
      • Предоставить вакцину на бесплатной или частично субсидированной основе (через систему ОСМС или другие механизмы) для социально уязвимых групп.
      • Организовать национальную информационную кампанию о важности вакцинации и ранней профилактики ВПЧ-инфекции, включая женщин старше 18 лет.
      • Разработать пилотные программы в регионах, чтобы оценить экономическую и медицинскую эффективность вакцинации взрослого женского населения.

      Напомним, в январе 2023 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.

      При этом, Гиният подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

      Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы. В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

      Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в конце прошлого года в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок

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