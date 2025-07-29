Женщин до 45 лет предложили вакцинировать от ВПЧ в Казахстане
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В Казахстане запустили петицию, авторы которой предложили разрешить жительницам страны на добровольной основе вакцинироваться от ВПЧ, передает NUR.KZ.
На сайте e-Petition для голосования допустили петицию, авторы которой предложили запустить в стране добровольную вакцинацию женщин до 45 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ).
"Вакцинация против ВПЧ должна быть доступна не только подросткам, но и взрослым женщинам особенно тем, кто ранее не имел доступа к прививке и находится в возрастной группе до 45 лет", - сказано в петиции.
Авторы приводят статистику о том, что четвертым по степени распространенности видом онкологических заболеваний у женщин является рак шейки матки, и более 95% случаев заболевания вызвано ВПЧ.
"С экономической точки зрения, лечение рака шейки матки представляет собой значительную нагрузку на государственный бюджет. В среднем, лечение одного пациента обходится системе здравоохранения в сумму от 4,5 до 8 млн тенге и выше. В то же время стоимость полного курса вакцинации против ВПЧ составляет всего 300 тыс. тенге на одного человека, что делает профилактику в десятки раз более экономически эффективной по сравнению с лечением.
Таким образом, расширение программы вакцинации на женщин до 45 лет, особенно на добровольной основе и с учетом индивидуальных показаний, представляет собой инвестицию в будущее здравоохранение", - предлагают авторы петиции.
Что предлагают авторы петиции:
- Расширить возрастные рамки государственной программы вакцинации против ВПЧ, включив женщин до 45 лет на добровольной основе.
- Предоставить вакцину на бесплатной или частично субсидированной основе (через систему ОСМС или другие механизмы) для социально уязвимых групп.
- Организовать национальную информационную кампанию о важности вакцинации и ранней профилактики ВПЧ-инфекции, включая женщин старше 18 лет.
- Разработать пилотные программы в регионах, чтобы оценить экономическую и медицинскую эффективность вакцинации взрослого женского населения.
Напомним, в январе 2023 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.
При этом, Гиният подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.
Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы. В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в конце прошлого года в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2270196-zhenshchin-do-45-let-predlozhili-vakcinirovat-ot-vpch-cherez-sistemu-osms-v-kazahstane/
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